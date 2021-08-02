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وزارة الإعلامي تنعى حسن الشهري : مسيرته تكللت بالنجاحات

وزارة الإعلامي تنعى حسن الشهري : مسيرته تكللت بالنجاحات

2021/08/02
الساعة 5:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وزارة الإعلامي تنعى حسن الشهري : مسيرته تكللت بالنجاحات
المواطن - الرياض

نعت وزارة الإعلام الإعلامي حسن الشهري الذي وافته المنية يوم أمس مستذكرة مسيرته المهنية الناجحة.

وقالت وزارة الإعلام : تنعى الوزارة الإعلامي القدير حسن الشهري الذي وافته المنية بعد مسيرة إعلامية تكللت بالنجاحات.. نسأل الله له الرحمة والمغفرة.

من هو حسن الشهري ؟

يذكر أن الراحل حسن محني الشهري من الإعلاميين المتميزين الذين أثروا الوسط الإعلامي في المملكة والعالم العربي، وعمل في مجال إعداد البرامج التليفزيونية، وكان رحمه الله عضوًا بجمعية إعلاميون وله عدة مؤلفات، كما شغل منصب مدير تحرير في عدة صحف.

مواطنون ينعون الشهري

وقد تسابق العديد من المواطنين والإعلاميين إلى نعي الإعلامي الراحل خاصة من بين الجماهير الرياضية ومسؤولي الأندية.

وقال مسلي آل معمر رئيس نادي النصر: ““رحم الله الفقيد، أحد رواد الصحافة السعودية، عزاؤنا لأسرته ومحبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون”.


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