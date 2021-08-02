وزارة الإعلامي تنعى حسن الشهري : مسيرته تكللت بالنجاحات

المواطن - الرياض

نعت وزارة الإعلام الإعلامي حسن الشهري الذي وافته المنية يوم أمس مستذكرة مسيرته المهنية الناجحة.

وقالت وزارة الإعلام : تنعى الوزارة الإعلامي القدير حسن الشهري الذي وافته المنية بعد مسيرة إعلامية تكللت بالنجاحات.. نسأل الله له الرحمة والمغفرة.

من هو حسن الشهري ؟

يذكر أن الراحل حسن محني الشهري من الإعلاميين المتميزين الذين أثروا الوسط الإعلامي في المملكة والعالم العربي، وعمل في مجال إعداد البرامج التليفزيونية، وكان رحمه الله عضوًا بجمعية إعلاميون وله عدة مؤلفات، كما شغل منصب مدير تحرير في عدة صحف.

مواطنون ينعون الشهري

وقد تسابق العديد من المواطنين والإعلاميين إلى نعي الإعلامي الراحل خاصة من بين الجماهير الرياضية ومسؤولي الأندية.

وقال مسلي آل معمر رئيس نادي النصر: ““رحم الله الفقيد، أحد رواد الصحافة السعودية، عزاؤنا لأسرته ومحبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما نعى الشيخ عادل الكلباني الإعلامي الراحل قائلًا: “{إنا لله وإنا إليه راجعون} إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرًا منها، اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه واجعل مأواه جنات النعيم”. وقال الكاتب سعود السبيعي، “توفي أحد رواد الصحافة والإعلام السعودي الأستاذ حسن محني الشهري أبو مهند.. إنا لله وإنا إليه راجعون”. ونعى الإعلامي عبدالله الحسني الفقيد قائلًا: “ببالغ الحزن أنعى أخي وصديقي ورفيق عمري حسن محني الشهري الذي وافاه الأجل المحتوم اليوم. أسأل الله الكريم العظيم أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويربط على قلوب أسرته وذويه”.

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