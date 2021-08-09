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وزارة البيئة لملاك القوارب في مرافئ الصيد أو المهملة: راجعوا هيئة النقل
ضمن حملة لنجعل شواطئنا خالية من التلوث البصري

وزارة البيئة لملاك القوارب في مرافئ الصيد أو المهملة: راجعوا هيئة النقل

2021/08/09
الساعة 10:30 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وزارة البيئة لملاك القوارب في مرافئ الصيد أو المهملة: راجعوا هيئة النقل
المواطن - الرياض

أهابت وزارة البيئة بجميع ملاك القوارب الموجودة في مرافئ الصيد أو المهملة مراجعة الجهات المختصة بالهيئة العامة للنقل.

لنجعل شواطئنا خالية من التلوث البصري: 

وأوضحت الوزارة، في تغريدة لها عبر تويتر أن ذلك يأتي ضمن الحملة الوطنية “لنجعل شواطئنا خالية من التلوث البصري”، حيث يجب مراجعة ملاك القوارب (الصيد- النزهة) الموجودة في مرافئ الصيد أو المهملة على الشواطئ للجهات المختصة خلال شهر من تاريخ 29/ 12/ 1442هـ.

إزالة القوارب المهملة:

وأكدت البيئة أنه سيتم إزالة جميع القوارب المهملة بعد انتهاء المدة المحددة سواء كان صاحبها معروفًا أو لا أو مملوكة لجهات رسمية.

 

وزارة البيئة لملاك القوارب في مرافئ الصيد أو المهملة: راجعوا هيئة النقل - المواطن


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