وزارة الخارجية تعلن توفر 5 #وظائف قيادية لدى الأمم المتحدة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الخارجية عن توفر 5 مناصب قيادية شاغرة لدى منظمة الأمم المتحدة، ترغب في شغلها بالكفاءات الوطنية من الجنسين وذلك إنفاذًا للتوجيهات الكريمة وحرصًا من الوزارة على إتاحة الفرصة للمواطنين والمواطنات للعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.

تفاصيل وظائف وزارة الخارجية

وقالت الوزارة إن الوظائف المتاحة على المسميات التالية :

مدير الشؤون السياسية لدى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام لمنطقة البحيرات الكبرى للعمل في نيروبي.

نائب مدير الشؤون السياسية لدى مكتب مكافحة الإرهاب للعمل في نيويورك.

رئيس فرع ابتكار الخدمة العامة لدى دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للعمل في نيويورك.

مدير الشؤون السياسية لدى إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام “إدارة عمليات السلام” الهيكل المشترك للعمل في نيويورك.

مدير الشؤون الاقتصادية لدى مؤتمر الأمم المتحدة والتنمية للعمل في جنيف.

طريقة التقديم على وظائف الخارجية

وأوضحت الخارجية أن التقديم متاح الآن، وحتى التاريخ المحدد قرين كل وظيفة مشددة على الراغبين في التقديم بتزويد الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية نسخة من المستندات على البريد الإلكتروني التالي: [email protected].

وقالت الوزارة إن تاريخ التقديم ينتهي وفق ما هو موضح في الجدول التالي:

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