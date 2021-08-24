وزارة الخارجية تعلن عن وظائف لدى منظمات وهيئات إقليمية ودولية

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الخارجية، توفر عدة وظائف شاغرة للجنسين، لدى منظمات وهيئات إقليمية ودولية في فيينا ومدريد.

تفاصيل الوظائف

وأوضحت الوزارة أن الوظائف الشاغرة تشمل ما يلي:

• موظف الميزانية والشؤون المالية لدى إدارة الموارد البشرية، في منظمة السياحة العالمية بمدريد، وتنتهي فترة التقديم بعد غدٍ (الخميس).

• مساعد مشتريات لدى صندوق أوبك للتنمية الدولية في فيينا، وآخر فترة للتقديم 10 سبتمبر 2021م”.

• كبير مسؤولي مخاطر الائتمان – استرداد الديون، لدى صندوق أوبك للتنمية الدولية في فيينا، وآخر فترة للتقديم يوم 31 أغسطس الجاري.

رسالة مهمة للمتقدمين

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم على الوظائف إلى تزويد الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية، بنسخة من التقديم، على البريد الإلكتروني الخاص بها.

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