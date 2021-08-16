وزارة النقل تحدد خطوات تعويض المركبات المتضررة من الطرق

المواطن - الرياض

حددت وزارة النقل والخدمات اللوجستية الإجراءات التي يجب على الشخص القيام بها حال تعرض مركبته للضرر على الطرق التابعة لها.

وزارة النقل تحدد طرق الحصول على تعويض

وقالت الوزارة إن الخطوة الأولى تكمن في إيقاف السيارة بموقع آمن قريب من موقع الضرر، مع التأكيد من عدم إعاقة الحركة المرورية.

أما الخطوة الثانية فتتمثل في الاتصال على أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور حسب موقع الضرر، وذلك للحصول على تقرير بالأضرار الناتجة عن الطريق ومسبباته.

بعد ذلك إرسال التقرير من أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور لفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، ليقوم بعد ذلك فرع الوزارة بدراسة المطالبة والتحقق من المسببات.

وأضافت الوزارة أنه عند ثبوت المطالبة يتم تحويلها للمقاول ويطلب منه مراجعة أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور ليعمل على إنهائها.

الحفاظ على حقوق مستخدمي الطرق

ونوهت الوزارة إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهودها في الحفاظ على حقوق كافة مستخدمي الطريق.

يذكر أن الوزارة تولي صيانة الطرق اهتمامًا كبيرًا لإيمانها العميق أن صيانة الطرق والمحافظة عليها لا تقل أهمية عن تنفيذها بهدف المحافظة على مستوى أداء الطرق وتأمين السلامة لمستخدميه حيث يخضع أكثر من (60,000) كم من الطرق المسفلتة للصيانة العادية والوقائية.

ويتم سنويًا فحص الطرق وتحديد ما تحتاج إليه من صيانة من خلال مسح شامل يحدد أوضاع طبقات الرصف الإسفلتية ويوضح مستويات الأضرار ومدى انتشارها باستخدام أجهزة حديثة تعمل بتقنية الليزر.

كما يتم عمل مسح شامل لتحديد أوضاع المنشآت لإيجاد مقياس عددي يعبر عن حالة المنشأة ومسح شامل لتحديد أوضاع العناصر غير الرصفية لتحديد مستوى أدائها وتحدد حالة عناصر الطريق من خلال معايير توضح حالة طبقات الرصف وأخرى تحدد حالة المنشآت ومعايير للعناصر غير الرصفية.

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