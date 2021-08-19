وزير التعليم : إتاحة بدائل تعليمية عبر منصة مدرستي للطلاب غير المحصنين

المواطن - الرياض

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن توفر بدائل تعليمية للطلاب الذين لم يحصلوا على جرعتي لقاح كورونا عبر منصة مدرستي.

#وزير_التعليم: الطلبة الذين لم يحصلوا على جرعتي لقاح #كورونا لن يتاح لهم الحضور للمنشأة التعليمية؛ حفاظاً على سلامة الجميع وأسرهم، وسيقوم المعلم أو المعلمة برفع الدروس اليومية لهم على #منصة_مدرستي لاستكمال رحلتهم التعليمية، وإتاحة البدائل التعليمية في المنصة.#صحيفة_المواطن pic.twitter.com/bwLP2JMLjW — صحيفة المواطن (@almowatennet) August 19, 2021

تحويل العملية التعليمية عبر منصة مدرستي

وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن الطلبة الذين لم يحصلوا على جرعتي لقاح كورونا لن يتاح لهم الحضور للمنشأة التعليمية؛ حفاظاً على سلامة الجميع وأسرهم، وسيقوم المعلم أو المعلمة برفع الدروس اليومية لهم على منصة مدرستي لاستكمال رحلتهم التعليمية، وإتاحة البدائل التعليمية في المنصة.

تعليق الدراسة مؤقتًا

وأوضح الوزير أنه في حال وجود إصابات بين الطلاب والطالبات أو اشتباه في إصابة داخل الفصل فسيتم تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام وتحويل العملية التعليمية عن بُعد إلى منصة مدرستي.

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