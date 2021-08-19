وزير التعليم :الدراسة عبر منصة مدرستي للمرحلة الابتدائية من 3:30 عصراً حتى 7 مساءً

المواطن - الرياض

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن طلاب المرحلة الابتدائية سوف تتاح لهم الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي خلال الفترة من الساعة 3:30 عصراً حتى الساعة الـ 7 مساءً بهدف إتاحة الفرصة لبعض أفراد الأسرة للتواجد معهم ومساعدتهم.

ولفت إلى أن حضور معلمي المرحلة الابتدائية سوف يكون عن بعد حتى 30 أكتوبر المقبل فيما سيكون حضور جميع المعلمين في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارسهم.

رفع الدروس عبر منصة مدرستي

ولفت الوزير إلى أن الدراسة ستكون حضورية في المرحلتين الثانوية والمتوسطة مؤكدًا أن الطلبة الذين لم يحصلوا على جرعتي لقاح كورونا لن يتاح لهم الحضور للمنشأة التعليمية وسيقوم المعلم برفع الدروس اليومية لهم على منصة مدرستي.

وأعلن الوزير استبدال الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد الجسدي بأنشطة تضمن سلامة الطلبة وتحقق كافة الإجراءات الاحترازية وتهيئة فرق عمل داخل المدرسة للتأكد من ذلك.

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