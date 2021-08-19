وزير التعليم : تعليق الدراسة 10 أيام في الفصل حال اكتشاف إصابة كورونا

المواطن - الرياض

قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ إنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا في المدارس وفي حال اكتشاف إصابة سيتم تعليق الدراسة بشكل مؤقت في الفصل.

حالات تعليق الدراسة

وأضاف وزير التعليم خلال مؤتمر التواصل الحكومي اليوم الخميس أنه في حال وجود إصابات بين الطلاب والطالبات أو اشتباه في إصابة داخل الفصل فسيتم تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام وتحويل العملية التعليمية عن بُعد إلى منصة مدرستي.

استبدال الأنشطة الصفية

وأوضح الوزير أنه تقرر استبدال الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد الجسدي بأنشطة تضمن سلامة الطلبة وتحقق كافة الإجراءات الاحترازية وتهيئة فرق عمل داخل المدرسة للتأكد من ذلك.

ولفت الوزير إلى أن الدراسة ستكون حضورية في المرحلتين الثانوية والمتوسطة مؤكدًا أن الطلبة الذين لم يحصلوا على جرعتي لقاح كورونا لن يتاح لهم الحضور للمنشأة التعليمية وسيقوم المعلم برفع الدروس اليومية لهم على منصة مدرستي.

بدائل تعليمية عبر منصة مدرستي

وأعلن الوزير عن توفر بدائل تعليمية للطلاب الذين لم يحصلوا على جرعتي لقاح كورونا عبر منصة مدرستي مشيرًا إلى أن الطلبة الذين لم يحصلوا على جرعتي لقاح كورونا لن يتاح لهم الحضور للمنشأة التعليمية؛ حفاظًا على سلامة الجميع وأسرهم، وسيقوم المعلم أو المعلمة برفع الدروس اليومية لهم على منصة مدرستي لاستكمال رحلتهم التعليمية، وإتاحة البدائل التعليمية في المنصة.

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