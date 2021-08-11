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وزير الخارجية يؤكد استعداد المملكة لدعم اليونان للسيطرة على الحرائق

وزير الخارجية يؤكد استعداد المملكة لدعم اليونان للسيطرة على الحرائق

2021/08/11
الساعة 10:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وزير الخارجية يؤكد استعداد المملكة لدعم اليونان للسيطرة على الحرائق
المواطن - واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بوزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.

وأكد سموه خلال الاتصال، على تضامن المملكة مع اليونان إثر الحرائق التي اندلعت في أنحاء اليونان، ووقوفها إلى جانب اليونان حكومةً وشعبًا في هذه الأوقات العصيبة، واستعداد المملكة لتقديم الدعم اللازم.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


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