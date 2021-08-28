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وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع رئيس وزراء العراق
بما يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين

وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع رئيس وزراء العراق

2021/08/28
الساعة 3:32 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع رئيس وزراء العراق
المواطن - واس

استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية العراق السيد مصطفى الكاظمي، بالقصر الرئاسي في بغداد، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لدولة رئيس الوزراء، ولحكومة وشعب العراق الشقيقة، فيما حمله دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

العلاقات السعودية العراقية

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري.


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