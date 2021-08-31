وزير الرياضة: إستراتيجية دعم الأندية تحقق أهدافها بدعم القيادة

المواطن - مروة نبيل

أعرب وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن سعادته باستمرار مبادرة إستراتيجية دعم الأندية للعام الثالث، مشيدًا بدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقطاع الرياضة.

وزير الرياضة سعيد باستمرار المبادرة:

وعلق وزير الرياضة قائلًا: “سعدنا اليوم بالإعلان عن إستراتيجية دعم الأندية في عامها الثالث.. لتواصل تحقيق أهدافها المستقبلية لخدمة هذا الوطن باهتمام دائم من قيادتنا الحكيمة بالقطاع الرياضي.. نحو تحفيز الأندية الرياضية بكافة فئاتها”.

وتابع وزير الرياضة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بهذه المناسبة وبكثير من التقدير أرفع خالص الشكر لولي العهد على اهتمامه المستمر بالقطاع الرياضي.. وحرصه الدائم على الارتقاء برياضة وطننا وتحفيز الأندية ودعم كافة الرياضيين”.

تعديلات جديدة في إستراتيجية دعم الأندية:

وكشفت وزارة الرياضة، مساء اليوم الثلاثاء، عن إستراتيجية دعم الأندية لمنافسات الموسم الرياضي 2021/ 2022 في عامها الثالث، وتضمنت عددًا من التعديلات الجديدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتهدف مبادرة إستراتيجية دعم الأندية إلى توفير الدعم لتطوير وتحسين منشآت الأندية بالتعاون مع وكالة المنشآت الرياضية، وتبلغ الميزانية 160 مليون ريال للتطوير الشامل والجزئي حسب حاجة كل منشأة.

كما تستمر مبادرة الحضور الجماهيري في إستراتيجية دعم الأندية، والتي تشمل جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بهدف التحفيز لزيادة الحضور الجماهيري وتعزيز مشاركة المشجع بشكل فعال.

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