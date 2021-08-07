وزير الرياضة لـ طارق حامدي: أنت بطل الذهب في عيون المنصفين

المواطن - محمد سمعه

أشاد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بما قدمه لاعب الكاراتيه، السعودي طارق حامدي وذلك بعد أن تُوج بالميدالية الفضية اليوم السبت.

تعليق وزير الرياضة

وغرد وزير الرياضة قائلًا: ” ألف مبروك للوطن، وألف مبروك لبطلنا العالمي، كنت في الموعد يابطل بتميزك ونجاحك وإنجازك لوطنك، أنت الفائز وبطل الذهب في عيون كل المنصفين”.

وكان الجمهور السعودي أشاد بلاعب الكاراتيه حامدي، وذلك بعد فوزه بالميدالية الفضية وتحقيقه لأول ميدالية لـ السعودية في أولمبياد طوكيو 2020.

السعوديون فخورون بـ طارق حامدي

وأكدت الجماهير أنها فخورة بما قدمه حامدي طوال البطولة، مضيفين أن الحكم ظلمه باحتساب الفوز لمنافسه بالنهائي رغم تقدم حامدي في النتيجة.

ولم يُتوج حامدي بالذهب، وذلك بعد خطأ فني ارتكبه في المباراة النهائية، حيث قرر الحكم منح حامدي الميدالية الفضية.

وعلق الحساب الرسمي لـ اللجنة الأولمبية السعودية في “تويتر” على ما حققه طارق حامدي قائلًا: ” والله ما قصرت، بعيوننا أنت البطل، شكرًا لك”.

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