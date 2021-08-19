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وزير الرياضة مهنئًا عبدالرحمن الفيصل: مشرف مشرفنا كعادته
بعد الفوز بلقب شوط Juddmont International للفروسية

وزير الرياضة مهنئًا عبدالرحمن الفيصل: مشرف مشرفنا كعادته

2021/08/19
الساعة 12:23 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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وزير الرياضة مهنئًا عبدالرحمن الفيصل: مشرف مشرفنا كعادته الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل - المصدر @gsaksa
المواطن - محمد سمعه

وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، التهنئة إلى الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، وذلك بمناسبة فوز الجواد “مشرف” بلقب شوط Juddmont International للفئة الأولى.

ماذا قال وزير الرياضة ؟

وغرد الأمير عبدالعزيز الفيصل قائلًا: “أبارك لـ سمو الأمير عبدالرحمن الفيصل لفوز الجواد مشرف بلقب شوط Juddmont International، مشرف مشرفنا كعادته، مبروك للوطن”.

وكان الجواد مشرف المملوك لـ الأمير عبدالرحمن الفيصل كسب لقب الشوط عن الفئة الأولى بقيادة الفارس ديفيد إيجن في أول أيام مهرجان يوركشاير إيبور.

المنافسات تُقام في إنجلترا:

وتُقام منافسات لقب “جودمونت إنترناشونال ستيكس” لمسافة 2100 متر للفئة الأولى في مضمار “يورك” في إنجلترا.

ويشارك الجواد مشرف بقيادة الفارس إيجن وتحت إشراف المدربين جون وثادي جوسدن إلى جانب مشاركة “لاف” بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب إيدن أوبراين.

 


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