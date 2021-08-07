وزير الرياضة يكافئ طارق حامدي بـ 5 ملايين ريال

المواطن - محمد سمعه

أعلن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن تقديم مكافأة إلى لاعب الكاراتيه، طارق حامدي قدرها 5 ملايين ريال، وذلك بعد حصوله على الميدالية الفضية اليوم السبت في أولمبياد طوكيو.

سبب حصول طارق حامدي على مكافأة الـ5 ملايين ريال:

وغرد الأمير عبدالعزيز الفيصل قائلًا: “لأنه البطل في عيوننا جميعًا، فسوف يتم تكريم بطلنا الأولمبي حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها 5 ملايين ريال، نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن أمام نجوم العالم في طوكيو، تستاهل يابطل والمستقبل أمامك بإذن الله”.

وكان حامدي حصد الميدالية الفضية في منافسات الكاراتيه عن وزن 75 كجم كومتيه، وذلك بعد خسارته في المباراة النهائية بقرار من حكم المباراة.

خطأ يحرم حامدي من الميدالية الذهبية:

ولم يُتوج حامدي بالذهب، وذلك بعد خطأ فني ارتكبه في المباراة النهائية، حيث قرر الحكم منح حامدي الميدالية الفضية.

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