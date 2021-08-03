وزير الشؤون البلدية يعتمد المخطط الإعلاني لأمانة الشرقية

المواطن - واس

اعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، المخطط الإعلاني لحاضرة الدمام والخبر والظهران، ضمن استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن المتضمنة قيام كل أمانة بإعداد مخطط إعلاني يتناسب مع هوية المدينة واقتصادها.

مفهوم المدن الذكية

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن المخطط يهدف إلى تعزيز جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري وتطبيق مفهوم المدن الذكية وتحقيق الاستدامة المالية عبر استثمار الموارد المتنوعة للأمانة، مشيراً إلى أن المخطط راعى عدداً من الجوانب المهمة مثل توحيد الهوية البصرية للوحات الإعلانية بما يتناسب مع الهوية العمرانية للمنطقة، وتحديد الأعداد المناسبة منها لضمان عدم إحداث تلوث بصري من تكدس اللوحات الإعلانية في بعض التقاطعات بتمكين شرائح إعلانية جديدة على واجهات المباني، وسيارات الأجرة العامة والحافلات، والتغليف الإعلاني للمباني تحت الإنشاء، والإعلانات على الأراضي البيضاء، وتحديد مناطق رقمية لتحويلها إلى معالم رئيسية للمدينة مستقبلاً، بأعداد مناسبة من اللوحات تضفي بعداً جمالياً للمدينة وتمنع من الانتشار العشوائي لها في الطرق والشوارع.

13 فرصة استثمارية

وأضاف المهندس الجبير أن المخطط الإعلاني للأمانة سيطرح 13 فرصة استثمارية في مجال الإعلانات الخارجية لوسائل إعلانية متنوعة والمزمع طرحها خلال الفترة القريبة، الهادفة إلى تعريف المستثمرين بخططها واستراتيجياتها لضمان توفير بيئة استثمارية جاذبة لضخ استثمارات نوعية بالمنطقة، مبيناً أن المخطط الجديد للمنطقة تضمن تخصيص 1007 لوحات إعلانية فيما سيبلغ عدد الإعلانات على الحافلات وسيارات الأجرة 1000 إعلان، و 30 لوحة للشرائح الجديدة، وسيتم تخصيص منطقتين رقمية، وتضمين عناصر المدن الذكية في مختلف الوسائل الإعلانية وتصميم هوية إعلانية للمدينة .

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