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وزير الصحة يناقش التعاون للنهوض بالرعاية الصحية مع نظيره الأمريكي

وزير الصحة يناقش التعاون للنهوض بالرعاية الصحية مع نظيره الأمريكي

2021/08/26
الساعة 10:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وزير الصحة يناقش التعاون للنهوض بالرعاية الصحية مع نظيره الأمريكي وزير الصحة توفيق الربيعة
المواطن - الرياض

أعلن وزير الصحة، د. توفيق الربيعة، اليوم الخميس، مناقشة الأولويات المشتركة والتعاون في مجال الرعاية الصحية مع وزير الصحة الأمريكي.

وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أجريت اتصالًا مع وزير الصحة الأمريكي السيد خافير بيسير، حيث تم مناقشة الأولويات المشتركة والتعاون للنهوض بالرعاية الصحية ومحاربة الأوبئة”.


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