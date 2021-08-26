وزير الصحة يناقش التعاون للنهوض بالرعاية الصحية مع نظيره الأمريكي

المواطن - الرياض

أعلن وزير الصحة، د. توفيق الربيعة، اليوم الخميس، مناقشة الأولويات المشتركة والتعاون في مجال الرعاية الصحية مع وزير الصحة الأمريكي.

وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أجريت اتصالًا مع وزير الصحة الأمريكي السيد خافير بيسير، حيث تم مناقشة الأولويات المشتركة والتعاون للنهوض بالرعاية الصحية ومحاربة الأوبئة”.

أجريت اتصال مع وزير الصحة الأمريكي السيد خافير بيسير، حيث تم مناقشة الأولويات المشتركة والتعاون للنهوض بالرعاية الصحية ومحاربة الأوبئة. https://t.co/4ZIEd9cX6f — توفيق الربيعة (@tfrabiah) August 26, 2021

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