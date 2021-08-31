وزير العدل : الموافقة على نظام التكاليف القضائية يواكب التحولات الكبيرة في المملكة

المواطن - الرياض

رفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام التكاليف القضائية.

وقال معاليه: أولت القيادة الحكيمة التشريعات العدلية اهتمامًا خاصًّا؛ فنجد التطور الكبير في إعداد تشريعات حديثة ومواكبة للتحولات الإيجابية الكبيرة والمتسارعة التي نشهدها في ظل رؤية المملكة 2030؛ الأمر الذي سينعكس أثره الإيجابي على حياة الأفراد والمجتمع وفي شتى مناحي الحياة.