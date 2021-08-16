وزير المالية يلتقي رجال الأعمال ومسؤولين في القطاع الخاص

المواطن - الرياض

نظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، اليوم الاثنين، لقاءً افتراضيًّا، لمعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان مع مسؤولي اتحاد الغرف السعودية وممثلي القطاع الخاص، وذلك بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ عجلان العجلان، وعدد من قيادات الاتحاد، ورؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية بالمملكة، ورجال وسيدات الأعمال، وكان بصحبة معاليه عدد من القياديين بوزارة المالية.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس اتحاد الغرف، بمعالي وزير المالية والحضور من ممثلي القطاع الخاص، مبينًا أن اللقاء يعزز التكامل ما بين القطاعين الحكومي والخاص، خصوصًا وأنه يأتي في وقت يواصل فيه الاقتصاد السعودي نموًّا ملحوظًا رغم كل المتغيرات العالمية والآثار التي يعيشها العالم في ظل استمرار جائحة كورونا.

تعزيز دور القطاع في الاقتصاد:

بدوره، رحب معالي وزير المالية بمسؤولي اتحاد الغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص، مثنيًا على الدور الكبير الذي يضطلع به القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، ومشيرًا إلى اهتمام الحكومة بتعزيز دور القطاع في الاقتصاد، وإتاحة المزيد من الفرص أمامه للتوسع والنمو والتشغيل، بالإضافة إلى تسهيل مناخ الأعمال وإزالة المعوقات، مع الحفاظ على بيئة مستقرة تحفز النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.

واستعرض معالي الجدعان مع ممثلي القطاع الخاص أهم التطورات المالية والاقتصادية، والتوجهات المستقبلية لتنويع الاقتصاد وزيادة فرص القطاع الخاص، وكذلك التوجه نحو الاستدامة المالية، كما تمت مناقشة رفع مطالبات القطاع وتعامل الوزارة مع الجهات الحكومية لتسريع إجراءات الدفع، إضافة إلى التطرّق لسياسة الوزارة في استهداف توسيع الاقتصاد، ودور البرامج التي تقوم بها الحكومة في تحفيز وتمكين القطاع الخاص.

وفي ختام اللقاء استمع معالي وزير المالية إلى عدد من مداخلات رؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية ورجال وسيدات الأعمال حول القضايا ذات الصلة بالوضعين المالي والاقتصادي، مؤكدًا أهمية اتحاد الغرف السعودية والقطاع الخاص في المرحلتين الحالية والمقبلة لمواكبة المتغيرات التي تستهدف تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص وفقًا لتطلعات رؤية المملكة 2030.

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