وصول ميزة نقل محادثات الواتساب من الآيفون لجهاز الأندرويد

المواطن - الرياض
أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، اليوم الاثنين، عن وصول ميزة نقل محادثات الواتساب بشكل كامل من جهازك الأيفون لجهاز الأندرويد.
ميزة مهمه 🙏
ميزة نقل محادثات #الواتساب بشكل كامل من جهازك الايفون لجهاز الاندرويد، توفرت في النسخة التجريبيه للواتساب 😍😋 pic.twitter.com/3MMqxCEhht
— عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) August 16, 2021
وقال الرشيد، معلقًا على هذه الخدمة، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “ميزة مهمة.. ميزة نقل محادثات الواتساب بشكل كامل من جهازك الأيفون لجهاز الأندرويد”.
وأضاف الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد أن هذه الخدمة توفرت حاليًّا في النسخة التجريبية للواتساب.
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