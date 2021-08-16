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وصول ميزة نقل محادثات الواتساب من الآيفون لجهاز الأندرويد

وصول ميزة نقل محادثات الواتساب من الآيفون لجهاز الأندرويد

2021/08/16
الساعة 10:34 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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وصول ميزة نقل محادثات الواتساب من الآيفون لجهاز الأندرويد واتساب
المواطن - الرياض

أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، اليوم الاثنين، عن وصول ميزة نقل محادثات الواتساب بشكل كامل من جهازك الأيفون لجهاز الأندرويد.

وقال الرشيد، معلقًا على هذه الخدمة، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “ميزة مهمة.. ميزة نقل محادثات الواتساب بشكل كامل من جهازك الأيفون لجهاز الأندرويد”.

وأضاف الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد أن هذه الخدمة توفرت حاليًّا في النسخة التجريبية للواتساب.


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