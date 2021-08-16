وصول ميزة نقل محادثات الواتساب من الآيفون لجهاز الأندرويد

المواطن - الرياض

أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، اليوم الاثنين، عن وصول ميزة نقل محادثات الواتساب بشكل كامل من جهازك الأيفون لجهاز الأندرويد.

ميزة مهمه 🙏

ميزة نقل محادثات #الواتساب بشكل كامل من جهازك الايفون لجهاز الاندرويد، توفرت في النسخة التجريبيه للواتساب 😍😋 pic.twitter.com/3MMqxCEhht — عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) August 16, 2021

وقال الرشيد، معلقًا على هذه الخدمة، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “ميزة مهمة.. ميزة نقل محادثات الواتساب بشكل كامل من جهازك الأيفون لجهاز الأندرويد”.

وأضاف الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد أن هذه الخدمة توفرت حاليًّا في النسخة التجريبية للواتساب.

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