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#وظائف إدارية شاغرة بشركة الأنظمة الميكانيكية
في عدد من التخصصات

#وظائف إدارية شاغرة بشركة الأنظمة الميكانيكية

2021/08/04
الساعة 9:13 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية شاغرة بشركة الأنظمة الميكانيكية شركة الأنظمة الميكانيكية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية “NCMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مطور خدمات الويب وبرمجة التطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو هندسة البرمجيات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير التطبيقات المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات، تقنية المعلومات)، أو ما يتصل بذلك.

التقديم على وظائف شركة الأنظمة الميكانيكية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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