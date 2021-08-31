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#وظائف إدارية شاغرة بفروع بوبا العربية
لحمَلة البكالوريوس في عدد من التخصصات

#وظائف إدارية شاغرة بفروع بوبا العربية

2021/08/31
الساعة 8:38 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية شاغرة بفروع بوبا العربية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة بوبا العربية:

وبيّنت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف خدمة عملاء الحسابات (الرياض).

– موظف خدمات مندوبي المستشفى (الرياض).

– موظف خدمة عملاء الحسابات (الخبر).

التقديم على وظائف شركة بوبا العربية:

وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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