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#وظائف إدارية شاغرة في الخطوط السعودية

#وظائف إدارية شاغرة في الخطوط السعودية

2021/08/29
الساعة 6:04 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية شاغرة في الخطوط السعودية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الخطوط السعودية:

وبيّنت شركة الخطوط السعودية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي العلاقات العامة.

– أخصائي الأداء وإدارة المواهب.

– أخصائي كشوف المرتبات.

– أخصائي نظم الموارد البشرية.

– أخصائي خدمات الموظفين.

– أخصائي اكتساب المواهب.

– محلل التخطيط المالي.

– محلل المحاسبة.

– مراقب مالي.

التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية:

وأوضحت شركة الخطوط السعودية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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