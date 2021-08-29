وظائف إدارية شاغرة في جامعة الأمير سطام

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للمراتب العليا بالمرتبتين الحادية عشرة والثانية عشرة في مقر الجامعة بمدينة السيح، وترغب في شغلها عن طريق النقل أو النقل بالترقية، لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية.

شروط وظائف جامعة الأمير سطام

ودعت الجامعة الراغبين ممن تتوفر لديهم متطلبات الوظائف التقدم عن طريق النظام الإلكتروني للتوظيف لعمادة الموارد البشرية بالجامعة عبر الرابط: (http://jobs.psau.edu.sa) وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة، وبيان الخدمات والخبرات العملية.

بدء إسكان طلبات الإسكان الجامعي

وكانت ‏جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، قد أعلنت في وقت سابق عن بدء استقبال طلبات الإسكان الطلابي في مقر الجامعة بمدينة السيح، اعتبارًا من يوم الأربعاء 17 – 1 – 1443هـ ويستمر لمدة 3 أيام.

ونوهت عمادة شؤون الطلاب، أن الإسكان الطلابي في المدينة الجامعية مخصص لطلاب كليات الجامعة في مدينة السيح، ‏وسيكون تقديم الطلبات عبر بوابة الخدمات الطلابية الإلكترونية : ‏ eserve.psau.edu.sa .

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