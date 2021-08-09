وظائف إدارية شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار قانوني (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص القانون.

– مساعد أمين مكتبة (للنساء/ جدة): شهادة الدبلوم في تخصص علوم المكتبات والمعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محاسب ثانٍ (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 1 محرم 1443هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق 14 محرم 1443هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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