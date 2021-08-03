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#وظائف إدارية شاغرة في جمعية إنسان

#وظائف إدارية شاغرة في جمعية إنسان

2021/08/03
الساعة 7:54 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية شاغرة في جمعية إنسان جمعية إنسان
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان”، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الإدارة العامة للجمعية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام:

وأبرزت جمعية إنسان، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي مشاريع تقنية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم معلومات، أو إدارة المشاريع).

– مدير الإعلام والتواصل: شهادة البكالوريوس في التخصصات: (الإعلام، أو العلاقات العامة).

طريقة التقديم على وظائف جمعية إنسان:

وأوضحت جمعية إنسان، أن التقديم مُتاحٌ وذلك بدءًا من تاريخ 2 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الروابط التالية:

للتقديم على وظيفة (أخصائي مشاريع تقنية)، اضغط (هنا)

للتقديم على وظيفة (مدير الإعلام والتواصل)، اضغط (هنا)

جمعية إنسانجمعية إنسان


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