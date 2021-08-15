وظائف إدارية شاغرة في شركة أرامكو روان للحفر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف شركة أرامكو روان للحفر:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير أول العقود والمصادر والتوريد: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي أول كشوف المرتبات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال).

التقديم على وظائف شركة أرامكو روان للحفر:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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