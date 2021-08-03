‎الرئيسية
حصاد اليوم
#وظائف إدارية شاغرة في شركة السودة للتطوير
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

#وظائف إدارية شاغرة في شركة السودة للتطوير

2021/08/03
الساعة 10:04 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
0
طباعة
#وظائف إدارية شاغرة في شركة السودة للتطوير شركة السودة للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة أبها.

تفاصيل وظائف شركة السودة للتطوير:

وبيّنت شركة السودة للتطوير، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي محاسبة المشروع: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مستشار محاسبة عامة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف شركة السودة للتطوير:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

#وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في الظهران

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE