وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول تميز إدارة المدفوعات.

– مساعد مدير الفئات.

طريقة التقديم على وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأوضحت شركة النهدي الطبية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 30 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 سبتمبر 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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