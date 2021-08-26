‎الرئيسية
حصاد اليوم
#وظائف إدارية شاغرة في شركة نادك
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

#وظائف إدارية شاغرة في شركة نادك

2021/08/26
الساعة 10:44 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
0
طباعة
#وظائف إدارية شاغرة في شركة نادك شركة نادك
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة نادك:

وأبرزت شركة نادك، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس التغذية: شهادة البكالوريوس في تخصص التغذية العلاجية.

– مستشار قانوني: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة نادك:

وأوضحت شركة نادك، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

#وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها