وظائف إدارية شاغرة في مشروع نيوم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة نيوم بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول بروتوكول الشؤون الحكومية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (العلاقات الحكومية، العلاقات العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– سكرتير مجلس الإدارة: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مشروع مدينة نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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