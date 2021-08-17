وظائف إدارية شاغرة في معهد خدمات البترول

المواطن- خالد الأحمد

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “موظف كشوف المرتبات”؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في مدينة الدمام.

شروط وظائف المعهد التقني السعودي لخدمات البترول:

وبيّنت إدارة المعهد، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، الموارد البشرية)، أو أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف معهد خدمات البترول:

وأوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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