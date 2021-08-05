وظائف إدارية شاغرة في هيئة المحتوى المحلي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:

وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي إدارة المبادرات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول دعم الاتفاقيات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية).

– أخصائي تحليلات البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة البيانات، علوم الكمبيوتر، الإحصاء، الرياضيات، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف هيئة المحتوى المحلي:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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