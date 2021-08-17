وظائف إدارية شاغرة لدى أرامكو للتجارة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو للتجارة- التابعة لشركة أرامكو السعودية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الظهران.

تفاصيل وظائف شركة أرامكو للتجارة:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق الأسطول: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– ممثل الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل إدارة الاقتطاع: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة أرامكو للتجارة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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