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#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الرقيب
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الرقيب

2021/08/17
الساعة 12:50 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الرقيب شركة الرقيب
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل الأعمال.

– محاسب عام.

– منسق مشروع.

– موظف مشتريات ومخزون.

– مصمم جرافيك.

التقديم على وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأوضحت شركة الرقيب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أغسطس 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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