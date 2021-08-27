وظائف إدارية شاغرة لدى شركة تبادل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا “تبادل”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الشركة السعودية لتبادل المعلومات:

وأبرزت شركة تبادل، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس عمليات الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– رئيس عمليات الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف الشركة السعودية لتبادل المعلومات:

وأوضحت شركة تبادل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف،، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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