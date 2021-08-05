وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيمينس

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت شركة سيمينس الألمانية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، أو التسويق).

– مدير التسويق والابتكار: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال، الهندسة الطبية الحيوية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة سيمينس:

وأوضحت سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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