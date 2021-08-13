وظائف إدارية شاغرة لدى شركة علم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة عِلم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة عِلم:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– مسؤول ضمان الجودة/ أمن المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات،أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم المعلومات، علوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

طريقة التقديم على وظائف شركة عِلم:

وأوضحت شركة عِلم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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