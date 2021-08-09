وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة طيران أديل:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق عمليات التحول: شهادة الدبلوم في تخصص الصلة.

– محلل أول الأعمال والإيرادات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال).

التقديم على وظائف شركة طيران أديل:

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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