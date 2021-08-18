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#وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة التركي
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

#وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة التركي

2021/08/18
الساعة 9:09 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة التركي مجموعة التركي
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة “إنماء لتصنيع الحديد المحدودة” في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف مجموعة التركي القابضة:

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم العالي في تخصص الصحة والسلامة.

– مساعد الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص إدارة الموارد البشرية.

التقديم على وظائف مجموعة التركي القابضة:

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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