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#وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة العليان
لحمَلة البكالوريوس في عدد من التخصصات

#وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة العليان

2021/08/03
الساعة 8:31 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة العليان مجموعة العليان
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة شركة العليان السعودية القابضة:

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي مكتب إدارة المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير جودة المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصص سلسلة التوريد، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مجموعة العليان القابضة:

وأوضحت مجموعة العليان، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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