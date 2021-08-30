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#وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة بن شيهون
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

#وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة بن شيهون

2021/08/30
الساعة 7:43 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة بن شيهون
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات بن شيهون، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة للمجموعة في عدد من مدن المملكة.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات بن شيهون:

وأبرزت مجموعة بن شيهون أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق المنتجات.

– موظف مخزن.

– مساعد علاقات الموظفين.

– تنفيذي التسويق الرقمي.

التقديم على وظائف مجموعة شركات بن شيهون:

وأوضحت مجموعة بن شيهون، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 30 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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