وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “أخصائي الاتفاقات والمواءمة الإستراتيجية”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

شروط وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات

وبيّنت هيئة المحتوى المحلي، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف هيئة المحتوى المحلي:

وأوضحت هيئة المحتوى المحلي، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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