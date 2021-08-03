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#وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى أرامكو الطبي
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير

#وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى أرامكو الطبي

2021/08/03
الساعة 9:05 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى أرامكو الطبي مركز أرامكو الطبي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل مساعد أمن تقنية المعلومات.

– محلل أول أمن تقنية المعلومات.

– مساعد أخصائي تقني مختبر.

– أخصائي أول تحسين جودة الرعاية الصحية.

– ممرض عملي أول.

– فني خدمات المعالجة المعقمة.

– ممرض أول.

– ممرض.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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