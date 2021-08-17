وظائف إدارية وفنية شاغرة في شركة التصنيع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممثل مبيعات (الرياض).

– فني التطبيقات والدعم الفني (الجبيل).

– مدير إعادة التدوير (الرياض).

– ممثل مبيعات/ خدمات التجارة (الرياض).

التقديم على وظائف التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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