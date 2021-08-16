وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى شركة الشايع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشايع للتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمعارض التابعة لها في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة الشايع للتجارة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مصمم (الرياض).

– مستشار مبيعات (جدة).

– فني أول/ الصيانة (الرياض).

– منسق مبيعات (جدة).

– منسق مبيعات (الرياض).

التقديم على وظائف شركة الشايع للتجارة:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة