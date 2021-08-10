وظائف إدارية وهندسية شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والخرج.

تفاصيل وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس التدريب (الرياض).

– أخصائي ميكانيكي (الرياض).

– أخصائي دعم السلامة (الرياض).

– محاسب التوريد (الطائف).

– أخصائي تقني أول الصيانة/ التايفون (الطائف).

– أخصائي تقني معدات الصيانة (الطائف).

– مدرب فني (الخرج).

طريقة التقديم على وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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