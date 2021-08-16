وظائف إدارية وهندسية شاغرة في أدوية الحكمة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أدوية الحكمة الدولية “hikmapharma”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة أدوية الحكمة:

وأبرزت شركة أدوية الحكمة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– مدير صيانة البنية التحتية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الهندسة الكهروميكانيكية).

التقديم على وظائف شركة أدوية الحكمة:

وأوضحت شركة أدوية الحكمة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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