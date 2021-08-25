‎الرئيسية
حصاد اليوم
#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة Ericsson

#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة Ericsson

2021/08/25
الساعة 7:43 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
0
طباعة
#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة Ericsson Ericsson
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة إريكسون:

وأبرزت شركة إريكسون، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مطور برامج: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، تقنية المعلومات والاتصالات).

– مدير برنامج تقنية المعلومات والاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

طريقة التقديم على وظائف شركة Ericsson:

وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

#وظائف شاغرة في شركة تطوير للخدمات التعليمية

أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية- المملوكة لصندوق الاستثمارات