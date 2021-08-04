وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى STC

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تسويق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، العلاقات العامة).

– أخصائي التدقيق الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة التكنولوجيا، هندسة الاتصالات).

– أخصائي التقاضي التنظيمي: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون.

طريقة التقديم على وظائف STC:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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