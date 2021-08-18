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#وظائف بحثية وهندسية شاغرة لدى جامعة كاوست
لحمَلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه

#وظائف بحثية وهندسية شاغرة لدى جامعة كاوست

2021/08/18
الساعة 9:08 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف بحثية وهندسية شاغرة لدى جامعة كاوست جامعة كاوست
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف بحثية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية:

وأبرزت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– عالم المعلوماتية الحيوية/ مختبر علم الأحياء.

– مدير مختبر التصنيع النانوي.

– عالم عمليات البلازما الجاف/ مختبر التصنيع النانوي.

– عالم تقنيات البروتيوميات/ مختبر علم الأحياء.

طريقة التقديم على وظائف جامعة كاوست:

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أغسطس 2021م، مبينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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